بالفيديو .... قناة العهر والدجل المسماة بالعربية مستاءة من وضع صور الشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس داخل مجلس النواب العراقي

نشرت قناة العهر والدجل والارهاب المسماة بالعربية التابعة لال سعود الجبناء تقريرا عن تعليق ونشر صور في البرلمان العراقي للشهيدين القائدين ابو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني رضوان الله تعالى عليهما

واظهرت هذه القناة اليهودية القذرة استيائها من وضع صور الشهيدين داخل مجلس النواب العراقي استعداداً للحفل التأبيني الذي سيقام غداً داخل اروقة مجلس النواب واعتبرته استفزازاً

ترى ما الذي استفزكم يا حاقدين الهذه الدرجة صورهم ارعبتكم حتى وهم تحت التراب ؟؟؟