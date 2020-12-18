بيان من مكتب المرجع الأعلى السيد السيستاني بشأن قضية الصحفي المعارض الإيراني المعدوم روح الله زم

اصدر مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني بيانا توضيحيا حول قضية الصحفي الايراني المعارض روح الله زم الذي اعدم بتهمة التجسس والتي زعمت بعض الجهات والمواقع الالكتروني قد تم استدراجه باسم السيد السيستاني دام ظله الى العراق ومن ثم اعتقاله

وفيما يلي نص البيان :

بعد التحية والسلام

لقد قلنا مرارًا وتكرارًا، بأن مكتب السيد السيستاني لم يكن لا على علم ولا على صلة بقدوم السيد زم إلى العراق واعتقاله.

وبعد انتشار الأنباء التي زعمت استغلال اسم سماحة السيد السيستاني لاستدراجه إلى العراق، اتصلنا بكبار مسؤولي الجمهورية الإسلامية الإيرانية وطلبنا منهم أن يقدموا ما لديهم من توضيحات حول تلك الادعاءات، وهذا الطلب قد أكدنا عليه مرارا.

وبناء على توجيهات سماحة السيد السيستاني، اجتمع ممثل سماحته في إيران ومدير مكتبه بمدينة قم حجة الإسلام السيد جواد الشهرستاني برئيس السلطة القضائية السيد إبراهيم رئيسي لمتابعة القضية، وذلك في تاريخ 21 من شهر أكتوبر/تشرين الأول 2020.

وأخيرا، وفي تاريخ 20 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، أبلغت السلطات الإيرانية المعنية، ممثل سماحته ثم مكتبه في النجف الأشرف، بأنها تنفي، وبشكل قاطع، أي استغلال لاسم سماحة السيد السيستاني في قضية اعتقال السيد زم، وبالتالي استبعدت إمكانية تدخل المرجعية في محاكمته وعقوبته."