من بنطلون العبادي الى ياخة الكاظمي العراق ينهض من جديد بالفيديو ,,,, أردوغان يعدل ياخة قميص رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي

رصدت الكاميرا الرئيس التركي رجب طيب أروغان وهو يرتب ياقة قميص رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال زيارته إلى تركيا يوم الخميس.

ووثق مقطع فيديو التقط خلال مراسم الاستقبال التركية لرئيس الوزراء العراقي في أنقرة، نزول الكاظمي من السيارة، وترحيب أردوغان به، وتبادل التحية بينهما، وفي تلك الأثناء مد الرئيس التركي يده ورتب ياقة قميص الكاظمي.

يذكر ان حادثة سابقة حصلت لرئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي حيث رصدته الكاميرا وهو يحاول ان يعدل بنطلونه اثناء زيارة له الى تركيا ايضا في موقف طريف جدا