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شجار بين حماية النائبين السنيين طلال الزوبعي وكريم ابو سوده في ابي غريب


كشف النائب عن تحالف القوى، كريم ابو سودة، عن شجار مسلح مع حماية النائب طلال الزوبعي في ابي غريب

وقال ابو سودة ان النائب طلال الزوبعي اقتحم المدينة بـ10 سيارات وحماية مدججة بالسلاح"، مبيناً ان "5 الاف شاهد مستعدون لإثبات صحة كلامي".    

وتابع ان "المواطنين في القضاء استقبلوا النائب الزوبعي، واخبروه انك كنائب لـ3 دورات لم تقدم شيئاً للمنطقة، ونطلب منك مغادرتها فوراً"،

لافتاً الى ان "الكثير من شباب المنطقة تجمعوا حول النائب ورددوا اهازيج لطرده من المنطقة، لكنه لم يغادر، فقام الشباب برميه بالطماطم والبطاطا".    

واشار الى ان "حماية النائب طلال الزوبعي ردوا بفتح النار على المواطنين، وتوجد كاميرات في مكان الحادث، مما أحدث حالة هلع في المدينة بسبب اطلاق النار من قبل حماية النائب الزوبعي"،

مبيناً انه "بعد خروج النائب طلال الزوبعي من المنطقة كان هناك بحدود 200 شاب، واثناء عملي انا ومدير البلدية بأحد الشوارع، استصحبوني بالتأييد والهتاف لي، والعراقيون معروفون في حالة الفرح يطلقون العيارات النارية فاطلقوا النار بالهواء بعد خروج الزوبعي بوقت".    

فيما رد النائب طلال الزوبعي على تصريح ابو سودة بالقول  إنه "وُجهت لي دعوة وكانت بمثابة كمين لي، إذ رشقني من اتصل بي بالحجارة".  

واضاف الزوبعي "فوجئت عند وصولي بتجمع يحيط بشخص ليتضح انه النائب كريم ابو سودة، وقررت عدم النزول احتراما لتواجد زميل ونائب".  

وفي تفاصيل الحادثة أشار الزوبعي إلى أن "نجل النائب كريم ابو سودة ويدعى سفيان واحد افراد حماية النائب سحبوا مسدساتهم الشخصية باتجاهي عند نزولي"، مبيناً أنه "عند انسحابنا فوجئنا بإغلاق الطريق عبر آلية، ما دعانا إلى العودة نحو مكان نزولنا الاول لمغادرة المنطقة".  

وشدد الزوبعي "انا اعتبر ذلك كميناً وربما كانت محاولة لاغتيالي".  

ومضى قائلاً إن "النائب أبو سودة كان يحرض على رمي موكبي بالحجارة وفقا لمشهد مصور وصل لي، وبالفعل تمت مهاجمة الموكب ورميه بالطابوق والاطلاقات النارية  

وعرض الزوبعي صوراً لتعرض عجلتين من موكبه إلى اطلاقات نارية.  

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