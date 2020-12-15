كريم بدر يفند ما ادعته الموانيء العراقية حول عدم تخصص الشركة الصينية في بناء الموانيء

فند الكاتب السياسي كريم بدر ادعاءات الموانيء العراقية بان الشركة الصينية غير متخصصة في مجال الموانيء

ونشر بدر في حسابه على الفيسبوك صورة للحفارات التي اشترتها وزارة النقل لحساب مؤسسة الموانيء العراقية من الشركة الصينية CMEC التي ينكرون معرفتها

وقال ان هذا الادعاء الذي ادعاه مدير الموانيء من ان الشركة للكهرباء وليست لها علاقة بالموانيء وغير معروفة غير دقيق

وكان المدير العام لمؤسسة الموانيء العراقية قد قال ان الشركة الصينية التي قدمت الطلب لبناء ميناء الفاو شركة غير متخصصة وهي تعمل في مجال الكهرباء وليس في مجال الموانيء

يذكر ان السفارة الصينية في بغداد قد وجهت اليوم، رسالة إلى وزارة الخارجية العراقية ترد فيها على الشبهات التي اثيرت حول رصانة الشركة الصينية واستعدادها للعمل في مشروع الميناء.

وبحسب الوثيقة، فإن الشركة مملوكة للدولة وتعمل بضمانات الحكومة الصينية، وان الحكومة مهتمة بتشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في العراق والميناء المذكور تحديدا.

وزودت السفارة بقائمة بعدد من المشاريع العملاقة التي قامت بها هذه الشركة

وكانت الصين أبدت في وقت سابق، تأييدها لتنفيذ إحدى الشركات الصينية مشروع ميناء الفاو الكبير في البصرة، بدلاً عن الشركة الكورية المنفذة للمشروع.

ونصت وثيقة "عاجلة جداً"، بتاريخ (21/ 11/ 2020)، صادرة من سفارة الصين في العراق، أنها "تؤيد تنفيذ الشركة الصينية للمعدات (CMEC)، لمشروع ميناء الفاو الكبير"، وأرفقت السفارة "إنجازات شركة CMEC في المجالات المعنية للمراجعة"