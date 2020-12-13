بسبب الضغوط الكبيرة وزير النقل يرسل كتابا لمجلس الوزراء للموافقة على الشركة الكورية وليس الشركة الصينية

بالفيديو .... حقائق كبيرة عن ميناء الفاو يتحدث عها

اعلن وزير النقل ناصر الشبلي، الاحد، ارسال طلب الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال موافقة بشأن ميناء الفاو الكبير.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن الشبلي قوله، إن "ميناء الفاو مهم جدا والحديث عنه كثير في الوقت الحاضر، كاشفا عن وجود تدخلات داخلية وخارجية"،

مشيرا الى أن "الوزارة ارسلت كتاباً الى الامانة العامة لعرضه على مجلس الوزراء واستحصال الموافقة ليتم بعدها التفاوض مع شركة دايو الكورية".

واكد الشبلي، ان "السبب الرئيس للتوجه نحو دايو الكورية لانها حاصلة على قرار من مجلس الوزراء في عام 2019 باحالة المشاريع الكلية او الجزئية اليها"،

منوها الى ان "دايو الكورية مسؤولة حاليا ً عن شق الطرق داخل الميناء والدفن الخاص بكاسر الامواج كما انها المسؤولة عن بداية البوابة الخاصة بالنفق الذي يربط ميناء الفاو بخور الزبير".

وكان القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ جلال الدين الصغير قد كشف ان هناك عرضين بخصوص ميناء الفاو الكبير احدهما لشركة دايو الكورية والاخر لشركة صينية مشيرا الى ان العقد الصيني كان مغريا حيث تقوم الشركة الصينية بتمويل المشروع على عكس الشركة الكورية التي طلبت من الحكومة العراقية تمويل المشروع والاخيرة ستضطر الى الاستقراض فيما اكدت الشركة الصينية ان عملية الدفع ستتم بعد خمس سنوات من عملية انجاز المشروع وبفائدة يسيرة جدا يتم دفعها خلال 25 سنة بحيث تستطيع الحكومة سدادها من واردات النفط كما اكدت الشركة الصينية ان مدة الانجاز ستكون ثلاث سنوات ونصف فيما تقول الشركة الكورية انها ستنجز العمل خلال اربع سنوات كما ان الشركة الصينية ستقوم ببناء سكة قطار ومحطة تحلية مياه ومدينة سكنية كاملة كل هذا بمبلغ اقل من العرض الكوري

واكد هذا الامر ايضا مصطفى السند رئيس خلية المتابعة السابق التي حلها الكاظمي :