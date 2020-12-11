الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن تحرير العراق من داعش الارهابي والمكر الالهي بهم والطاف الامام المهدي ارواحنا له الفداء

التعليقات

محمد عباس : هاي من وره سوالفكم المكسرة كل يوم تهجمون على التشرينيين ... الموضوع :

موقع الفيسبوك يغلق صفحة وكالة انباء براثا للمرة الثانية

منيرة اجمد : نعم لفك الحصار الظالم على الشعبين السوري واليمني ... الموضوع :

بيان صادر عن منظمة جامعة الامم العربية للتضامن مع الحمله الدوليه لفك الحصار عن مطار صنعاء الدولي

نور : مسعود یرید یبنی لنفسه دوله اسمها کردستان .. وهو لا یستطیع دفع رواتب المواطنین یستجدی الرواتب من ... الموضوع :

ملا بختيار يدعو لانتخابات مبكرة بكردستان وتسليم النفط الى بغداد دون تأخير

AMMAR Raad : اتفق مع الكاتب في بعض الاجزاء لكن ان تنتصر فيها أمريكا الإرهابية ضد ايران الاسلامبة فهذا وهم. ... الموضوع :

أمريكا وإسرائيل لاتملكان شروط شن الحرب ضد ايران

صلاح سلمان محمود : اني تم حجب الحصة التموينية عني بسبب راتبي اكثر من مليون ونصف شهريا من٢٠١٠ علما انه تم ... الموضوع :

حجب مفردات التموينية لن يشمل عائلات أصحاب الدخول العالية

زيد مغير : من قراءتي للاحداث منذ العدوان على البطلين الشهيدين قرب المطار . جاء مصطفى الغريباوي ويحمل معه برنامج ... الموضوع :

الفتح: حكومة الكاظمي تنتهج سياسة تجويع الشعب لإجباره على التطبيع مع اسرائيل

مواطن : مقال ممتاز ... الموضوع :

الإمارات؛ سر لم يتحدث به أحد..!

ايمن عجيل : رحمه الله واسكنه فسيح جناته.. نموذج فخر واعتزاز لكل العراقيين ... الموضوع :

﻿الشهيد احمد مهنه

مواطنة : معلومة لطيفة ... الموضوع :

متى و كيف بدأ استخدام البصمات كدليل جنائي؟!