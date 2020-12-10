اعتقال الخبير الاقتصادي الدكتور ناصر الكناني من قبل قوة تابعة للكاظمي

افاد مصدر صحفي اليوم ان قوة تابعة لرئيس الوزراء مصطفى عبد اللطيف مشتت اعتقلت الخبير الاقتصادي الدكتور ناصر الكناني .

واوضح المصدر في حديث لوكالة انباء براثا ان قوة مكونة من 15 سيارة مسلحة تابعة الى مشتت اعتقلت مساء اليوم الدكتور الكناني و تم اقتياده الى مركز الشرطة ليتبين أن هنالك شكوى مقدمة من قبل رئيس الوزراء( مصطفى عبد اللطيف مشتت) بتهمة التشهير

واضاف المصدر ان هذا الاعتقال التعسفي جاء بعد ان تحدث الدكتور الكناني في وسائل الاعلام عن مصاريف رئاسة الوزراء المبالغ بها جدا

ووصف المصدر الحادثة بأنها دليل فاضح وواضح على منهج وأسلوب الحكومة الفاشل والمرفوض والمنافي لكل الادعاءات والأوهام التي سوّقتها"حكومة الفيسبوك"

يذكر ان الدكتور الكناني يعتبر من خيرة الخبراء الاقتصاديين في العراق والمنطقة حيث لديه بحوث ومؤلفات تتحدث عن كيفية معالجة الازمات الاقتصادية في البلدان