النائب (ابو مازن) يقرر الانسحاب من الجبهة العراقية

أعلن الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية، النائب أحمد الجبوري المعروف بأبي مازن، الثلاثاء (8 كانون الأول 2020) الانسحاب من الجبهة العراقية، التي يقودها أسامة النجيفي.

وجاء في بيان، صادر عن الجبوري أن الأخير أعلن "الانسحاب من الجبهة العراقية بعد اعادة قراءة موضوعية للأهداف والنتائج لمنع الاجتهاد والمصالح الشخصية من زعزعة أسس الشراكة الدستورية والمصالح العليا للوطن واحترام أولويات وتطلعات الجمهور الانتخابي وقواعد العمل السياسي في مناطق لم تتعاف بعد من دمار داعش والحقوق غير المضمونة".

وأوضح، أن "دوافع وأسباب قرار الانسحاب مِن الجبهة لا ينطلق من ردود أفعال أو حسابات شخصية بل يمثل قراءة موضوعية وصدق في التعامل مع المتغيرات ونتائجها، في مرحلة يحتاج فيها أهلنا الى وحدة الكلمة والموقف الجريء للانتقال الى مرحلة العيش الأمن".

ورأى أن "المشروع السياسي عندما ينتقل من الدفاع عن حقوق المكون ضمن ثوابت المواطنة الى الخصومة السياسية مع الشركاء والحلفاء فانه يتحول الى عبء كبير على الأهل، وباقي المكونات، في وقت نحتاج الى العمل المشترك لمحاصرة المجهول وتوفير بيئة آمنة لانتخابات تحقق مطالب الأهل لا تفاقم أوضاعهم الانسانية"،

مضيفا أن "قرار الانسحاب مِن الجبهة العراقية خيار سياسي معمول به ولا يشكل في أي حال استهدافا لأي طرف فيها، مثلما ندعو لكلمة سواء من أجل العراق وأهله".