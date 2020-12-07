موقع الفيسبوك يغلق صفحة وكالة انباء براثا للمرة الثانية

قام موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك باغلاق صفحة وكالة انباء براثا مرة اخرى وادعت ان الوكالة انتهكت ما اسمته معايير المجتمع

وقالت رسالة صادرة من ادارة الفيسبوك (( لقد قمنا بإزالة هذه الصفحة أو المجموعة أو المناسبة نظرًا لكنها تشبه أخرى قمنا بإزالتها مسبقًا نتيجة لانتهاك معايير مجتمعنا. يمكنك التعرف على المزيد عن سياسة الارتداد المحدثة مؤخرًا هنا. إذا كنت تعتقد أن هذا تم عن طريق الخطأ، يمكنك الطعن وسنلقي نظرة أخرى ))

يذكر ان هذه ليست المرة الاولى التي يقوم بها موقع الفيسبوك باغلاق صفحة الوكالة فقد قام باغلاقها منذ ما يقارب السنة وبالتحديد ايام اندلاع الفتنة التشرينية التي قامت بها عصابات الجوكر الامريكية اللقيطة حيث تصدت وكالة انباء براثا لهذه العصابات وفضحت اعمالهم الدنيئة ولكن هذا لم يرق لهم فقاموا بتفعيل التبليغات على الوكالة مما ادى الى اغلاق الصفحة .