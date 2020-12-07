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اللواء 41 : عملية الأمس أحبطت مخططا "داعشيا" لمهاجمة المدنيين واتهام الحشد الشعبي بذلك


 كشف م. عمليات اللواء 41 في الحشد الشعبي قاسم الگريطي الأحد عن تفاصيل العملية الأمنية لطيران الجيش وأبطال اللواء 41 في الحشد الشعبي والتي أدت الى مقتل عدد من قيادات "داعش" الإرهابي وتدمير أنفاق له، مؤكدا إحباط مخطط إرهابي خبيث لمهاجمة إحدى مناطق #صلاح_الدين واتهام الحشد بذلك. 

وقال الكريطي في تصريح له أنّه وبعد منتصف مساء يوم أمس وإثر التنسيق العالي والدقيق بين العمليات المشتركة و اللواء 41 وقيادة عمليات سامراء المقدسة وعلى إثر تحركات رُصِدت لتنظيم داعش الارهابي في داخل منطقة السعلوة القريبة من تل الذهب التابعة لناحية يثرب والتي كان يتخذها العدو مسارات لتحركاته بين فترة وأخرى اذ تم تحديد الأهداف ضمن إحداثيات #دقيقة و على إثرها تم قصفها بدقة عالية". 

 وأضاف أن "قطعات من اللواء 41 بالحشد الشعبي انطلقت مع قوات الجيش العراقي بعمليات تفتيش وبحث دقيقة لمواقع ضربات صقور الجيش العراقي والتي تم على إثرها العثور على العديد من الأنفاق المدمرة والتي كان يتخذها التنظيم مضافات له"، مبينا أنه "تم العثور على العديد من جثث قتلى التنظيم من بينهم #قادة يشغلون مناصب بالتنظيم الإرهابي والتي سوف نعلن عنها فيما بعد حيث كانوا يستخدمون هذه المضافات للانطلاق بعملياتهم الإجرامية تجاه المدنيين و القوات الأمنية في جنوب سامراء".

 وأوضح الگريطي أن "تجمع الدواعش كان للتحرك واستهداف المدنيين في منطقة المزاريع"، مشيرا الى أنه "كانت لدى الدواعش النية بخلط الأوراق من طريق استهداف المدنيين و اتهام قوات الحشد الشعبي بذلك".

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اللواء 41 : عملية الأمس أحبطت مخططا "داعشيا" لمهاجمة المدنيين واتهام الحشد الشعبي بذلك
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