نائب يحذر من كارثة صحية بسبب ضغوطات مستشاري الكاظمي لشراء لقاح فايزر تعرف على السبب !!

صرح الدكتور النائب جواد الموسوي عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية بان هناك توجهات لدى مجلس الوزراء العراقي للضغط على وزارة الصحة للتعاقد مع شركة فايزر الامريكية لتوفير لقاح الكورونا فايرس للعراق

وبين ان هذا الخيار هو خيار غير صحيح علميا وواقعيا حيث ان لقاح شركة فايزر الامريكية يحتاج الى شروط خزن غير متوفرة في العراق حاليا وهو توفير ثلاجات وبرادات خاصة ومتطوره توفر درجة برودة اعلى من سالب ٧٠ وهذا يعني تلف اللقاح في حال تعرضه لدرجة حرارة اعلى من ذلك فعلى مستشاري رئاسة مجلس الوزراء التعرف على هذه الحقيقة وحقيقة اننا نعاني من تلف الاف اللقاحات في العراق للاعوام السابقة ممن درجة حفظها اقل من ذلك بكثير ولا تتجاوز صفر الى سالب ٥

بالاضافة الى ارتفاع سعر اللقاح حيث يصل سعر الجرعتين اللتين تؤمن فعالية للقاح اعلى من ٩٠ % بحوالي ٢٤ $ دولار

وان اول وجبة من اللقاح والتي لا تتجاوز تغطية من ١٠ الى ٢٠ % من عدد السكان لن تصل للعراق قبل ٤ اشهر من الان

بينما بين الموسوي ان من الافضل لوزارة الصحة الإتجاه لشركات اخرى يحتاج لقاحها الى شروط خزن ابسط ودرجات حفظ اقل واسعار ارخص وفعالية افضل وفترة تجهيز اقصر من لقاح شركة فايز مثل لقاح شركة استرا زنيكا بالتعاون مع جامعة اكسفورد البريطانية او لقاح شركة سينو فارم الصينية حيث وكلاهما يمكن خزنه في الثلاجة الاعتيادية ولا يحتاج الى اماكن خزن متطورة او معقدة بالاضافة الى ان لقاح شركة سينوفارم الصيني بجرعة واحدة يؤمن فعالية اكثر من ٩٥ % وبسعر اقل من ١٠ $ دولارات وبامكان الحكومة العراقية تامين التعاقد عليه ضمن الاتفاقية العراقية الصينية وبدون دفع مبالغ نقدية مقدما كما تطلب باقي الشركات المنتجة للقاح