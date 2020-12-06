التربية توجه إدارات المدارس الأهلية بالتقيد بآلية الدوام إستناداً لقرار خلية الأزمة

وجهت وزارة التربية، الاحد، إدارات المدارس الأهلية بالتقيد بآلية الدوام ليومٍ واحد إستناداً لقرار خلية الأزمة.

وقالت الوزارة في بيان، إن "وزير التربية علي حميد الدليمي اوعز إلى إدارات المدارس الأهلية ضمن المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة ، على ضرورة الإلتزام المطلق بقرار خلية الأزمة المتعلق بتحديد أيام الدراسة لعام 2020 – 2021 ".

واضافت، أن "الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المدارس المخالفة ، إضافةً إلى إلزامها بتطبيق دوام التلاميذ والطلبة يوماً واحداً لكل صف دراسي وحسب المرحلة الدراسية ( ابتدائي او ثانوي)، واما بقية أيام الأسبوع فسيكون التعليم فيها عن (بُعد) ( المنصات الالكترونية ، التلفزيون التربوي ) مع اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطلبة من تفشي وباء "كورونا".