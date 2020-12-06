اعتقال تاجري مخدرات في ميسان

اعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الاحد، القبض على متهمين يتاجران بالقطع الأثرية في ميسان.

وقالت الوكالة، إن "مفارزها المتمثلة ب‍مديرية استخبارات الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين في محافظة ميسان يتاجران بالقطع الأثرية وبالجرم المشهود بعد نصب كمين محكم لهما خلال بيعهما ثلاثة قطع اثرية كانت بحوزتهما تعود الى العصور القديمة".

وأضافت الوكالة في بيان أنه "تم ضبط بحوزت احدهم سلاح مسدس، حيث اتخذت بحقهما الاجراءات القانونية لإكمال أوراقهما التحقيقية".