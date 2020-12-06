الامن النيابية: الفساد يتغلغل في اللجنة الحكومية المشكلة لمحاربته

كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، السبت، عن وجود مؤشرات فساد على بعض اعضاء لجنة مكافحة الفساد الحكومية، مبينة ان لجنة الامن النيابية لديها اشكال على بعض اعضائها ويجب استبدالهم.

وقال عضو لجنة الامن كريم عليوي في حديث صحفي ان “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي شكل لجنة لمكافحة الفساد من دون تدقيق جميع اعضاء اللجنة”.

واضاف ان “بعض اعضائها عليهم مؤشرات فساد في الحكومات السابقة لذلك لم تكن اللجنة موفقة في عملها بالكشف عن الفساد”، مشيرا الى ان ” لجنة الامن والدفاع لديها اشكال على بعض الاعضاء فيها”.

واوضح عليوي ان “الحل الامثل تبديل اللجنة واشراك لجنة الامن النيابية باختيار الاسماء وتدقيق معلوماتهم لمنع تكرار السيناريو ولتكون جادة بمحاربة الفساد”