شرطة الديوانية: حادث قتل طليق النائبة هدى سجاد "جريمة جنائية بدافع السرقة"

أعلنت مديرية شرطة محافظة الديوانية، أن حادث قتل طليق النائبة هدى سجاد، كان "جريمة جنائية بدافع السرقة"، مشيرةً إلى التوصل إلى خيوط أولية عن الجناة.

وقالت المديرية في بيان إن جريمة القتل التي حصلت صباح امس والتي راح ضحيتها المجنى عليه مهدي العتابي حينما كان في عمله (صاحب محل صيرفة) "من قبل مجموعة أشخاص خارجة عن القانون الإجرامية هي جريمة جنائية كانت بدافع السرقة".

وشددت على "تشكيل فريق عمل عالي المستوى في مجال التحقيق والتوصل إلى خيوط أولية عن الجناة الذين سيتم الإعلان عنهم".

ودعت قيادة شرطة الديوانية والمنشآت، المواطنين إلى التعاون مع القوات الأمنية في "محاربة الجريمة".

يشار إلى أن صاحب صيرفة المقتول في الديوانية "مهدي جعفر" هو طليق عضو مجلس النواب هدى سجاد.