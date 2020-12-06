اعتقال عصابة تتاجر بالمخدرات تحتجز امرأة منذ 4 أشهر في البصرة

أعلن جهاز الأمن الوطني في البصرة، الأحد، تحرير امرأة اختطفت منذ 4 أشهر والقبض على خاطفيها.

وذكر الجهاز في بيان"وفق معلومات استخبارية ومتابعة ميدانية ارتكزت على تقاطع المعلومات؛ تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة البصرة من تحرير مختطفة منذ اربعة اشهر والقاء القبض على العصابة المؤلفة من ثلاثة افراد مطلوبين بعدة قضايا اجرامية وصادرة بحقهم مذكرات قضائية، بتهم الخطف والتسليب وتجارة المخدرات".

وأشار البيان، إلى "ضبط كمية من الكرستال تقدر ب (1 كغم ونصف) مع بنادق ومسدسات واعتدة ورمانات ونواظير ليلية وآلات جارحة وهواتف مسروقة وادوات تعاطي، اذ تم تدوين اقوالهم واحالتهم الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".