أحدها يخص دوام المدارس والكليات.. قرارات جديدة من لجنة الصحة والسلامة

أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، السبت، قرارات جديدة من بينها إلزام وزارتي التربية والتعليم العالي بقرارات اللجنة الخاصة بدوام المدارس والكليات، وإلزام المحافظين بعدم إصدار توجيهات تقلل من الإجراءات التي أقرتها اللجنة للحد من انتشار كورونا.

وقررت اللجنة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، "استثناء الأطفال الوافدين والمسافرين دون سن (10 سنوات) من شروط فحص (PCR) عند السفر مع ذويهم، واستئناف العمل بالزيارات العائلية للنزلاء والموقوفين في السجون التابعة لوزارة العدل، على وفق شروط".

كذلك قررت اللجنة، "التزام وزارتي التربية والتعليم العالي، بقرارات اللجنة الخاصة بدوام المدارس والكليات، وبعكسه ستغلق المؤسسة التعليمية المخالفة".

وقررت اللجنة أيضاً، "التزام المحافظين بعدم إصدار التوجيهات التي تقلل من الإجراءات الواجب اتخاذها في محافظاتهم، للحد من انتشار مرض كوفيد - 19، التي أوصت بها وزارة الصحة وأقرت من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".