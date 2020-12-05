نائب: اقالة الكاظمي من رئاسة الوزراء مرهون بهذا الأمر

رهن النائب عن كتلة الصادقون النيابية احمد الكناني، السبت ، اقالة حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بموافقة الكتل السياسية على ذلك ، مؤكدا أن هناك توجه لاستضافة واستجواب الكاظمي على خلفية الاخفاقات المستمرة لحكومته.

وقال الكناني في تصريح صحفي، إن “اقالة حكومة الحالية تتطلب توافقا سياسيا على ذلك ، مبينا أن “حكومة مصطفى الكاظمي لا تمتلك اي حلول سوى التصريحات الاعلامية”.

وأضاف أن “حكومة الكاظمي غير قادرة على ردم اتساع التصدع والأخفاق داخل حكومته”.

ودعا الكناني رئاسة مجلس النواب إلى “تحديد موعد لاستضافة واستجواب رئيس الحكومة على خلفية الاخفاقات المستمرة”.