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كركوك.. مسؤول كردي يكشف عن اتفاق جديد لتقاسم مناصب المحافظة


كشف مساعد مسؤول الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك إدريس حاج عادل، السبت، عن مساعي ومفاوضات جديدة تقوم بها الأحزاب الكردية، من أجل اتفاق لتقاسم المناصب في المحافظة.

وقال حاج عادل في حديث صحفي إن “الأوضاع في كركوك تحتاج لتصحيح، ولابد من وجود شراكة في إدارة المحافظة بحسب النسب السكانية لكل مكون”.

وأضاف أنه “في ظل حل مجالس المحافظات، فأن المحافظ الحالي راكان الجبوري استغل هذه الخطوة، وبدأ بتقويه نفوذ حزبه وأبناء عشيرته على حساب الأحزاب والمكونات الأخرى”.

وأشار إلى أن “اجتماعا عقد بين الاتحاد الوطني والممثلين عن عرب كركوك برعاية رئيس الجمهورية، لأجل التفاهم على إدارة مشتركة وتصحيح الأوضاع في كركوك من جميع النواحي الإدارية والسياسية والأمنية، بما يضمن تقاسم عادل للمكونات الثلاث في المدينة”.

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