الاستخبارات: ضبط ثلاث شاحنات محملة بمادة "الحديد الواقي" في كركوك

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، السبت، عن ضبط ضبط ثلاث شاحنات محملة بمادة "الحديد الواقي" وإلقاء القبض على سائقيها في محافظة كركوك.

وقالت الوكالة في بيان إن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الجريمة المنظمة كركوك في وزارة الداخلية، تمكنت من ضبط ثلاث شاحنات وإلقاء القبض على سائقيها في محافظة كركوك"، مبينة أن الشاحنات "محملة بمادة حديد السياج الواقي لطرق الخطوط السريعة والمخصصة للمحافظات الجنوبية وبحمولة مقدارها (45 طناً) تقريباً".

وأضافت أن "عملية القاء القبض تمت بعد تشكيل فريق عمل مختص واستدراج صاحب المواد إلى محافظة كركوك قضاء داقوق، وقد دونت أقواله وبالاعتراف بعائدية المواد إليه، وتم توقيفه وفق احكام المادة (11/444) ق.ع حسب قرار قاضي التحقيق".