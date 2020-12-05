لجنة مراقبة الحكومة: مسار العملية السياسية خاطئ ويجب تصحيحه

حذرت لجنة التخطيط ومراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي، السبت، من أن مسار العملية السياسية في العراق غير صحيح، مؤكدة ضرورة تصحيح ذلك.

وقال عضو اللجنة محمد كريم في حديث صحفي انه “يجب إعادة تقييم العملية السياسية وتصحيح المسارات الخاطئة في العراق”، لافتا الى ان “هناك استهداف للبنية المجتمعية بأياد داخلية وخارجية”

واضاف ان “الكتل السياسية الحالية لن تكون بعيدة عن المنافسة الانتخابية”، مبينا ان “مسار العملية السياسية يجب ان يصحح على وفق ما يخدم الشعب ويحقق الشفافية”.

وكان النائب عن تحالف سائرون أمجد العقابي، أكد في وقت سابق، ان مجلس النواب سيمرر قانون المحكمة الاتحادية خلال الجلسات المقبلة.

وأكد النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، في وقت سابق، أن المجلس أمامه خياران لإقرار قانون المحكمة الاتحادية، الأول تعديل نص الفقرة الثالثة الملغاة من قبل المحكمة الاتحادية، أو المضي في التشريع.