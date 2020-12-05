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الصحة بشأن اصابات كورونا: انخفاضها لا يعني ان العراق بمنأى عن الخطر


اصدرت وزارة الصحة، السبت، بيانا بشأن اعداد الاصابات بكورونا في العراق، فيما اشارت الى ان انخفاضها لا يعني ان البلد في منأى عن الخطر.

وقالت الوزارة في بيان انه "بالرغم من التحسن الواضح في الوضع الوبائي في العراق من استقرار أعداد الاصابات ونزول مستمر في عدد الوفيات وازدياد كبير في عدد الفحوصات اليومية وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الصحة وابطال جيشها الابيض، الا ان ذلك لا يعني اننا في منأى من خطر عودة الاصابات الى الارتفاع وازدياد الوفيات لا سامح الله مرة اخرى اسوةً بدول العالم التي تشهد ازديادًا خطيرًا في معدل الاصابات والوفيات".

واضافت انه "تم تحديد الاسباب التي تثبت ان العراق مازال في دائرة خطر كورونا، وهي :

اولا: لا توجد دلائل علمية تؤكد على ان الاصابة بكوفيد ١٩ تمنح مناعة طويلة الامد، فالمصاب قبل عدة اشهر سيكون عرضة للاصابة مرة اخرى بعد تلاشي مناعته التي اكتسبها من اصابته الاولى.

ثانيا: لقد تم فتح كل المرافق الحيوية تقريبا ذات التجمعات البشرية واخيرا بدء العام الدراسي الجديد وهذا من شأنه يساعد في احتمال زيادة انتقال العدوى والاصابات في حال عدم الالتزام بضوابط وتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

ثالثا: نلاحظ ان الاصابات والوفيات ارتفعت بشكل خطير في معظم دول العالم تزامنا مع انخفاض درجة الحرارة ودخول فصل الشتاء، لذا هناك احتمال كبير لزيادة الاصابات عند انخفاض درجة الحرارة في الاسابيع القادمة.

رابعاً: وهذا السبب المهم جدا والذي دعانا الى اصدار هذا البيان اضافة الى بياناتنا السابقة هو -وللاسف الشديد- عدم التزام الاعم الاغلب من المواطنين بالاجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي.

وتابعت انه "للأسباب أعلاه، وتجنباً من تجدد ارتفاع الاصابات مرة اخرى، نهيب بجميع المواطنين وخاصة بعد بدء العام الدراسي الجديد الالتزام التام بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الجسدي عند مخالطة الاخرين وتجنب الأمكنة الضيقة والمزدحمة والمواظبة على تعقيم اليدين المستمر".

ودعت الوزارة "كل الهيئات والمؤسسات الدينية والمجتمعية والعشائرية ووسائل الاعلام المختلفة ومنظمات المجتمع المدني بأخذ دورها في حث المواطنين على الالتزام بالاجراءات الوقائية"، مطالبة "الفرق الصحية والجهات المعنية من مديريات البلديات والقوات الامنية بأخذ دورها في متابعة تطبيق الاجراءات الوقائية في المولات والمطاعم والمقاهي والمتنزهات واتخاذ اجراءات الغلق الفوري لكل مرفق من تلك المرافق لا يلتزم بالإجراءات الوقائية".

وقدمت الوزارة "الشكر للجيش الابيض على ما بذله ويبذلونه والتضحيات التي قدموها وهم يقدمون الخدمات الصحية للمواطنين الاعزاء، كما نشكر كل الجهات الداعمة لجهود وزارة الصحة وهي تواجه اشرس وباء تعرضت له البشرية في تاريخها المعاصر".

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