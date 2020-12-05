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المالية النيابية: لن نسمح للحكومة بالاقتراض مجدد وسنلزمها بتقديم موازنة 2021


اكد عضو الجنة المالية النيابية فيصل العيساوي، السبت، عدم سماح الحكومة باقرار أي قانون للاقتراض ، مبينا ان البرلمان سيصوت على صيغة يلزم فيها الحكومة بتقديم موازنة 2021 مهما كانت نسبة العجز فيها.

وقال العيساوي في تصريح صحفي ان “البرلمان من خلال التصويت على صيغة تلزم  الحكومة بتقديم موازنة 2021 بصيغتها ومهما كانت نسبة العجز لتطبيق القانون “.

واضاف انه ” من غير المعقول الاستمرار بالاقتراض والسماح للحكومة بالعمل على الديون دون أي رقابة او حساب وعليها التفكير بالإصلاحات الحقيقة “.

واشار الى ان “اللجنة قدمت عشرات الحلول للحكومة من اجل استغلال الفرص المالية والاقتصادية وعدم الاعتماد الكلي على النفط”

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