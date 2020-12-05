النائب فاضل الفتلاوي : ليس لدى الامريكان نية الانسحاب ويعملون على تعزيز تواجدهم

اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي السبت , أنه لا توجد أي نية للامريكان بالانسحاب من العراق خلال الوقت الحاضر, مشيرا الى ان استراتيجتهم تقوم على تعزيز تواجدهم في العراق لتنفيذ مخططاتهم في المنطقة.

وقال جابر في تصريح صحفي, ان “قرارالخارجية الامريكية سحب نصف البعثة الدبلوماسية في بغداد لايعني بانها خطوة لبداية الانسحاب من العراق” ,

مبينا انه” ليس لدى الامريكان نية الانسحاب من العراق , بل يعملون على تعزيز تواجدهم لاجل تنفيذ مخططاتهم في المنطقة”.

وأضاف ان “الترويج الأمريكي بخفض نصف عدد الدبلوماسيين للبعثة في العراق هو لاجل إعادة الضغط على الحكومة لتمرير بعض اجندات واشنطن من اجل استخدام العراق منطلقا لتنفيذ مخططاتهم للهيمنة على المنطقة” .

وتابع الفتلاوي، “اننا سوف لن نسمح للامريكان بالبقاء على الأراضي العراقية عسكريا مع تحديد اعداد البعثة الدبلوماسية وسنقف نقف امامها بكل الوسائل المتاحة التي كفلتها قوانين الأمم المتحدة التي تخص سيادية الدول والحكومات”.