عبد المهدي : قضية الانسحاب الاميركي سادها الغموض بعد تشكيل حكومة الكاظمي

اتهم رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، الجمعة، الحكومة الحالية بتسويف قضية الانسحاب الاميركي من العراق، مبينا ان امريكا تجاوزت كل الخطوط الحمراء عقب اغتيال ابو مهدي المهندس.

وقال عبد المهدي في حوار صحفي ان “الشهيد سليماني كان خطاً احمراً تجاوزته امريكا وان اغتيال المهندس كان تجاوزا لجميع الخطوط”.

واضاف ان “الامريكان طلبوا منا اما نكون معهم او ضدهم وقلنا لهم “يمعودين يا جماعة احنا ما نكدر نصير معك لو ضدك”. العراق (كحكومة ودولة) دائماً موقعه متوازن بين الطرفين”.

وتابع ان “قضية الانسحاب الاميركي سادها الغموض بعد تشكيل الحكومة الحالية وواشنطن بدأت تماطل في هذا الملف”.