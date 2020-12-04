شرطة نينوى تتسلم مسؤولية مداخل المحافظة ومخارجها

كشف مصدر أمني في محافظة نينوى ،الجمعة، عن إتمام قيادة شرطة نينوى جميع الاستعدادات لتسلم إدارة مداخل المحافظة ومخارجها من قوات الجيش والشرطة الاتحادية.

وقال المصدر إن “جميع بوابات المحافظة الرئيسية وسيطراتها ستنقل من تشكيلات الجيش وغيرها من القطعات الى قسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية التابعة لقيادة شرطة نينوى”.

وأضاف أن “هذا الأمر سينفذ في الساعة السادسة من صباح يوم غد السبت، وسيتم نقل المسؤولية من قيادة عمليات نينوى الى قيادة الشرطة”