الحشد الشعبي: احبطنا هجمات داعشية طالت 3 قرى في ديالى

كشف الحشد الشعبي ، الجمعة، عن احباط 3 هجمات طالت قرى في ديالى .

وقال الناطق باسم محور ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث صحفي ان” داعش الارهابي شن بعد منتصف ليلة امس 3 هجمات طالت قرى في خانقين والعظيم بمحافظة ديالى وتم التصدي لها بشجاعة واحباطها جميعا دون اي خسائر في صفوف مقاتلي الحشد”.

واضاف الحسيني،ان” عمليات تمشيط محدودة الاهداف انطلقت صباح اليوم لتعقب خلايا داعش التي هربت الى الوديان والمناطق الزراعية القريبة من القرى المستهدفة مؤكدا بان عمليات التمشيط تجري وفق اهداف استخبارية”.

واشار الحسيني الى ان” يقظة مقاتلي الحشد الشعبي وتفاعلهم السريع مع المشهد الامني اسهمت في احباط الهجمات الـ3 ودرء مخاطر الارهاب عن الاهالي من خلال منع اي محاولة تسلل”.