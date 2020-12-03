احتجاجات تعم كردستان بسبب تاخر الرواتب وممارسات حكومة الاقليم تجاه المواطنين

عمت الاحتجاجات اقليم كردستان اليوم الخميس وقال مصدر صحفي ان مواطني اقليم كردستان العراق خرجوا تظاهرات كبيرة احتجاجا على تاخر الرواتب فضلا عن ممارسات حكومة اقليم كردستان القمعية بحسب ماقاله المحتجون

واوضح المصدر ان ان التظاهرات تخللتها اشتباكات بين المواطنين وقوات مكافحة الشغب التي اطلقت النار والقنابل المسيلة للدموع على المحتجين مما ادى الى سقوط عدد من الجرحى كما تعرض اخرين للاختناق بينهم اطفال جراء تعرضهم لدخان القنابل المسيلة للدموع وتم نقلهم الى المستشفيات القريبة

وحصلت وكالة انباء براثا على فيديو يبين اطلاق النار على المتظاهرين واختناق احد الاطفال بسبب الغازات المسيلة للدموع