الحشد يقتحم مقرات داعش الارهابي المحصنة جنوب الموصل

شرعت قطعات الفوج الأول باللواء 33 بالحشد الشعبي، الخميس، بعملية عسكرية بهدف تفتيش وتطهير جنوب الموصل لملاحقة فلول "داعش" الإرهابي.

وذكر اعلام الحشد ، عن" تمكن ابطال الحشد من الدخول إلى مناطق وعرة يعتبرها داعش مقرات مُحصنة ينطلق من خلالها لتنفيذ هجماته الجبانة على المُدن الآمنة، حيث جرى تفتيش قرى: الشيخ يونس الحسينية دباشة ووادي الدير.

واضاف" حيث اسفرت العملية عن تدمير كهفين ومضافة بُنيت تحت الأراضي الزراعية ومعالجة ثلاث عبوات ناسفة".