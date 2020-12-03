النزاهة: ضبط 3000 سلة غذائيَّة مخصصة للمهجرين في كلار

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن تمكنها من تنفيذ عمليَّة ضبطٍ لسلاتٍ غذائيَّةٍ مخصصةٍ للمهجرين في أحد المخازن الأهليَّة، مبينةً أن كميَّتها زادت على ثلاثة آلاف سلةٍ غذائيَّةٍ سُرِّبَتْ إلى الأسواق المحليَّة. وقالت الهيئة في بيان إن “دائرة التحقيقات في الهيئة،

وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة، أفادت بتمكُّن ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ديالى من ضبط أكثر من ثلاثة آلاف سلةٍ غذائيَّةٍ عائدةٍ إلى وزارة الهجرة والمهجرين كان من المفترض توزيعها مجاناً بين المهجرين المسجلة أسماؤهم لدى الوزارة تم إيداعها في أحد المخازن الأهليَّة في منطقةٍ سكنيَّةٍ في قضاء كلار”،

موضحةً أن “العمليَّة تمت بالتنسيق والتعاون مع رئاسة لجنة المهجرين في مجلس النواب والأجهزة الأمنيَّة في القضاء وقوات حماية الاقليم(الأسايش) ومديريَّة الاستخبارات والأمن واللجنة الأمنيَّة في القضاء”.

وأضاف البيان أن “المعلومات التي تلقتها قبل تنفيذ العمليَّة تفيد بوجود السلات الغذائيَّة المخصصة للمهجرين في أحد المخازن الأهليَّة، وقد سُرِّبَتْ إلى الأسواق المحليَّة التابعة للقضاء، رغم كونها مخصصة للتوزيع مجاناً بين العوائل المهجرة، إذ تم استحصال الأمر القضائيِّ الصادر عن قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لضبط المواد وكل ما له علاقة بالقضيَّـة”.

ولفتت الدائرة إلى أن “العمليَّة أفضت إلى التحرز على السلات الغذائيَّة لدى مركز شرطة (رزكاري) في قضاء كلار، فضلاً عن عددٍ آخر من سلات الملابس المخصصة للمهجرين أيضاً،

كما تم توقيف أحد المتهمين على وفق أحكام المادَّة (٢٤٠) من قانون العقوبات بناءً على قرار قاضي تحقيق محكمة رزكاري، بتهمة شراء السلات الغذائيَّة المخصصة للمهجرين”.