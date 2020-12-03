نائب في اقليم كردستان .. هكذا سرقوا أموال النفط

كشف النائب عن حركة التغيير في برلمان إقليم كردستان علي حمه صالح، الخميس، عن بيانات من شركة تدقيق تتعلق باتفاق تصدير نفط إقليم كردستان.

وقال النائب في بيان إن "بيانات شركة تدقيق ديلويت تظهر أن شركة الطاقة التركية حصلت على 494 مليون دولار من نفط الاقليم عام 2019 وفق الاتفاق لمدة 50 سنة".

وأضاف، أن "شركتي كار وروسنفت حصلتا على 644 مليون دولار ما يعني ذهاب 1 مليار و 138 مليون دولار لأجرة نقل نفط إقليم كردستان خلال عام واحد".