الاقتصاد النيابية: اجراء الانتخابات ليس بحاجة لاقتراض جديد والبرلمان لن يسمح بذلك

اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الخميس، ان اجراء الانتخابات النيابية ليس بحاجة لاقتراض جديد والبرلمان لن يسمح بذلك.

وقال عضو اللجنة فلاح الخفاجي ان “الحكومة تمتلك الاموال الكافية لاجراء الانتخابات ولا حاجة للاقتراض من اجل اجراءها”، لافتا الى ان “هنالك اعتقاد بعدم وجود نية لدى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لاجراء الانتخابات”.

واضاف ان “مجلس النواب سوف يقف بوجه اي اقتراض جديد ولن يسمح بتمريره”، مبينا ان “اي اقتراض جديد للانتخابات او لغيرها سيكبل البلاد بديون كبيرة لا تصب بمصلحة الوضع الاقتصادي العام”.

ورأى المحلل السياسي كريم الخيكاني، ان الازمة المالية ستكون ذريعة جاهزة وعذر مقنع لتأجيل اجراء الانتخابات المبكرة عن موعدها المحدد، لافتا الى ان معظم الأطراف السياسية قد تقف الى جانب عدم اجراء الانتخابات في الموعد المحدد لها من اجل الحفاظ على المصالح.