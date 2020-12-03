مصدر: الحلبوسي قدم وعود بتسوية ملفات قضائية لسياسيين ونواب مقابل تخليهم عن اقالته

افاد مصدر مسؤول في الانبار، الخميس، عن تقديم الحلبوسي وعود لشخصيات سياسية ونواب بتعديل بعض الفقرات القانونية لتسوية ملفاتهم في القضاء تسمح لهم المشاركة في الانتخابات مقابل الانسحاب من جبهة اقالته.

وقال المصدر ان “بعض الشخصيات المنظمة لجبهة اقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لديها ملفات في القضاء العراقي وتم اخراجهم منها ضمن قانون العفو بكفالة”.

واضاف ان “وفق القانون لايسمح لهم المشاركة في الانتخابات باعتبار قضاياهم لم تنتهي بعد”، مشيرا الى ان “رئيس البرلمان محمد الحلبوسي التقى ببعض منهم وجرى عقد اتفاقيات ووعود لهم”.

واوضح المصدر ان “الحلبوسي وعدهم بتعديل بعض الفقرات القانونية تسمح لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة وتسوية قضاياهم مقابل الانسحاب من الجبهة المشكلة لاقالته”