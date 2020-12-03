نائبة: استجواب الكاظمي داخل البرلمان تعرض للتسويف

اكدت النائبة عن ائتلاف النصر ندى شاكر، الخميس، ان استجواب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن الازمة الاقتصادية تعرض للتسويف.

وقالت شاكر في تصريح صحفي ان “كتل سياسية داخل مجلس النواب عملت على تسويف استجواب الكاظمي الذي اخفق في ادارة الوضع المالي للبلاد مما انتج عن ازمة تتعلق في تأخير الرواتب”، لافتة الى ان “حكومة الكاظمي سجلت عدد كبير من الاخفاقات من بينها الرواتب”.

واضافت ان “عدم ارسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ لمجلس النواب اخفاق اخر يضاف لحكومة الكاظمي”، مبينة ان “موازنة 2021 كان يفترض ان ترسلها الحكومة الى البرلمان منذ شهر تشرين الاول الماضي من اجل اعادة دراستها ومعالجة الاخطاء فيها”.

واكدت لجنة المالية النيابية، في وقت سابق، ان حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لم تضع خطوات جدية لمعالجة الازمة المالية الراهنة في البلاد.

واكد النائب عن تحالف الفتح عباس العاطفي،في وقت سابق، ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي غير جادة بارسال مشروع قانون الموازنة الاتحاديية لعام 2021 الى مجلس النواب.