نائب سابق : تظاهرة السليمانية أجبرت البارزاني على دفع الرواتب

أكد النائب السابق في حركة التغيير المعارضة بيستون فائق , الخميس , ان تظاهرة جماهير السليمانية امس الأربعاء أجبرت رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني بإصدار امر بتوزيع رواتب الموظفين ابتدء من اليوم, مشيرا الى ان التظاهرة وقرار البارزاني كشفا أكاذيب حكومة الإقليم بانها لاتمتلك أموال لدفع الرواتب .

وقال فائق في تصريح صحفي, ان “تظاهرة السليمانية التي انطلقت امس الأربعاء بمحافظة السليمانية كانت مؤثرة جدا وقد احرجت رئيس وحكومة الإقليم وقد اكدت بان الشارع الكردي غاضب على تصرفات حكومته مع الإقليم وان مماطلته مع بغداد لاجل مصالح شخصية وحزبية وان المتضرر الوحيد منها هو شعب الإقليم الذي يعاني اسوء حالة معيشية ” .

وأضاف ان ” رئيس الإقليم وحكومته سارعوا بإصدار قرار بدفع رواتب الموظفين خشية اتساع نطاق التظاهرات في عموم محافظات الإقليم”، متسائلا “لماذا تقول الحكومة فبل التظاهرة انها لاتمتلك أموال كافية لدفع رواتب الموظفين وبعد التظاهرة قررت دفع الرواتب اذن فمن اين أتت بالاموال؟”.

يذكر ان جموعا غفيرة من الموظفين خرجت امس بتظاهرة في وسط السليمانية، مطالبة حكومة الإقليم بدفع رواتبهم وقد رفع المتظاهرين شعارات تندد بسياسات حكومة الإقليم وتتهم مسؤوليهم بالفساد.