الأخبار

نائب سابق : تظاهرة السليمانية أجبرت البارزاني على دفع الرواتب


أكد النائب السابق في حركة التغيير المعارضة بيستون فائق , الخميس , ان تظاهرة جماهير السليمانية امس الأربعاء أجبرت رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني بإصدار امر بتوزيع رواتب الموظفين ابتدء من اليوم, مشيرا الى ان التظاهرة وقرار البارزاني كشفا أكاذيب حكومة الإقليم بانها لاتمتلك أموال لدفع الرواتب .

وقال فائق في تصريح صحفي, ان “تظاهرة السليمانية التي انطلقت امس الأربعاء بمحافظة السليمانية كانت مؤثرة جدا وقد احرجت رئيس وحكومة الإقليم وقد اكدت بان الشارع الكردي غاضب على تصرفات حكومته مع الإقليم وان مماطلته مع بغداد لاجل مصالح شخصية وحزبية وان المتضرر الوحيد منها هو شعب الإقليم الذي يعاني اسوء حالة معيشية ” .

وأضاف ان ” رئيس الإقليم وحكومته سارعوا بإصدار قرار بدفع رواتب الموظفين خشية اتساع نطاق التظاهرات في عموم محافظات الإقليم”، متسائلا “لماذا تقول الحكومة فبل التظاهرة انها لاتمتلك أموال كافية لدفع رواتب الموظفين وبعد التظاهرة قررت دفع الرواتب اذن فمن اين أتت بالاموال؟”.

يذكر ان جموعا غفيرة من الموظفين خرجت امس بتظاهرة في وسط السليمانية، مطالبة حكومة الإقليم بدفع رواتبهم وقد رفع المتظاهرين شعارات تندد بسياسات حكومة الإقليم وتتهم مسؤوليهم بالفساد. 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اشتباكات يخوضها فوج طوارى ديالى التاسع ضد عناصر داعش الارهابي اطراف ناحية ابي صيدا .
الاقتصاد النيابية: اجراء الانتخابات ليس بحاجة لاقتراض جديد والبرلمان لن يسمح بذلك
مصدر: الحلبوسي قدم وعود بتسوية ملفات قضائية لسياسيين ونواب مقابل تخليهم عن اقالته
نائبة: استجواب الكاظمي داخل البرلمان تعرض للتسويف
النائب فاضل الفتلاوي : القلق الامريكي المستمر على مصالحه سيضطره للانسحاب من العراق
نائب سابق : تظاهرة السليمانية أجبرت البارزاني على دفع الرواتب
التغيير تعلن اعداد مقترح لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب
البخاتي : يحذر من \\\"القرض الثالث\\\": انزلاق للعملة المحلية وتعويم للدينار
واشنطن تقرر خفض عدد دبلوماسييها في العراق
احباط محاولة حرق إحدى قاعات المناسبات ببغداد واعتقال المنفذين
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1449.28
الجنيه المصري 75.99
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك