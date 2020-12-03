التغيير تعلن اعداد مقترح لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب

أعلن رئيس كتلة التغيير الكردستانية في مجلس النواب يوسف محمد، الخميس، عن اعداد مقترح لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب العراقي بما يضمن نزاهتها في عدة قضايا، مؤكدةً تسليمه للمجلس الاسبوع القادم.

وقال محمد في بيان ان “المقترح الذي اعد بالتعاون مع نواب اخرون یضمن ضرورة اعتماد البطاقة البايومترية في التصويت حصراً للتعرف على الناخبين من خلال تقنیة التعرف علی الوجه وليس بصمة الاصابع، وضمان عدم التصويت المكرر عن طريق الاجهزة الخاصة بذلك”.

واضاف أن “التعديل تضمن أیضا ان تكون هنالك شفافية اكثر في عد وفرز اصوات الناخبين، وتسريع اعلان النتائج، فضلاً عن تحديد عقوبات رادعة لمخالفي الضوابط المنصوص عليها في القانون لضمان عدم تكرارها في الانتخابات المقبلة”.

واقر محمد بأن “نزاهة انتخابات مجلس النواب القادمة، هي ليست لاضفاء شرعية اكثر على مؤسسات الحكم في البلد فحسب وانما لاعادة الثقة للناخب بالعملية الانتخابية برمتها، من خلال تشديد الاجراءات التي تضمن سلامة ونزاهة وحرية تلك العملية ومخرجاتها”، مؤكدا “استكمال اجراءات تقديم هذا المقترح الى مجلس النواب الاسبوع القادم”.