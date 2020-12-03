احباط محاولة حرق إحدى قاعات المناسبات ببغداد واعتقال المنفذين

اعلنت وكالة الاستخبارات، الخميس، عن احباط محاولة حرق إحدى قاعات المناسبات ببغداد، فيما اشار الى انه تم اعتقال المنفذين.

وقالت الوكالة في بيان ان "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديريتي استخبارات الشرطة الاتحادية وبغداد تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين اثناء محاولتهما حرق قاعة مناسبات ضمن منطقة الباب الشرقي في بغداد بواسطة قناني المولوتوف وبالجرم المشهود وبحوزتهما المبرزات الجرمية".

واضافت ان "ذلك جاء بعد حصول مشاجرة مع احد العاملين بالقاعة وطردهما منها"، مشيرة الى انه "تم تسليمهما الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".