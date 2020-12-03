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الصحة تصدر بيانا حول اجراءاتها بشان استيراد لقاح كورونا


اصدرت وزارة الصحة، الخميس، بيانا حول اجراءاتها بشان استيراد لقاح كورونا، فيما اشارت الى انها تنتظر اعتماد اي من اللقاحات من قبل المنظمات العالمية.

وقالت الوزارة في بيان انه "منذ بدء الجائحة وفور اعلان الشركات عن نيتها انتاج اللقاحات بدأت وزارة الصحة بالتواصل مع هذه الشركات وعقد الاجتماعات تلو الاجتماعات بشكل مباشر او من خلال الدائرة التلفزيونية وتم إبرام اتفاقية مع الاتحاد العالمي للقاحات لتأمين كمية من اللقاحات تغطي ٢٠٪ من سكان العراق".

واضافت انها "فاتحت وزارتنا وزارة الخارجية بعدة كتب لابلاغ سفاراتها في الدول المنتجة للقاح لاعلامنا مراحل انتاج اللقاح لكي يتسنى التواصل مع الشركات المعنية لتامين اللقاح لشعبنا العزيز".

واكدت ان "قنوات التواصل مازالت مفتوحة مع جميع الدول والشركات التي تعمل على تطوير اللقاح وبإشراك اللجان العلمية الاستشارية المختصة بهذا المجال".

اما فيما يخص التواصل مع شركة فايزر، اكدت الوزارة انه "تم عقد عدة اجتماعات معهم بدات في اجتماع يوم ٢٢ تموز عندما كانت الشركة في مراحل اجراء التجارب ووقعنا معهم اتفاقية عدم الاعلان عن المعلومات الخاصة بمراحل الانتاج وتبعتها عدة اجتماعات ( في ٢١/ ٩، و في ١ /١٠، وفي ٨/ ١١) وكان آخرها يوم ٢٣ تشرين الثاني وفي هيئة المستشارين حول الموضوع وكان الاتفاق وضع الشروط للتفاوض معهم وتمت مناقشة الموضوع مع اللجان الاستشارية المختصة وهي اللجنة الاستشارية العليا واللجنة الفنية الاستشارية للقاحات ووضعت الشروط وتم اعتمادها من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في اجتماعها امس الأربعاء وكان من اهم الشروط هو حصول اللقاح على اعتمادية احدى المنظمات العالمية ومنظمة الصحة العالمية".

وبينت الوزارة انه "فور اعلان بريطانيا اعتماد لقاح فايزر هذا اليوم تواصلنا مباشرةً مع الشركة و طلبنا منهم الاجتماع غدًا لبحث آلية تأمين القضايا اللوجستية وتم تحديد الموعد"،

لافتة الى "اننا ما زلنا متواصلين مع شركة استرازنيكا وشركات صينية وأخرى وننتظر اعتماد اي من اللقاحات من قبل المنظمات العالمية حتى نشرع في التفاوض معهم كما فاتحت وزارتنا وزارة الخارجية بعدة كتب رسمية لابلاغ سفارات البلاد في الدول المنتجة للقاح لاعلامنا مراحل انتاج اللقاح لكي يتسنى التواصل مع الشركات المعنية لتامين اللقاح لأبناء شعبنا".

واشارت الوزارة الى انها "بذلت جهوداً كبيرة في السيطرة على الوباء وبامكانياتها المحدودة وفي ظل الظروف القاسية التي يمر بها البلد والوزارة مستمرة في تقديم الخدمات الصحية في مختلف المستويات واستشهد المئات من منتسبيها بمختلف عناوينهم اثناء تأدية الواجب الوطني في علاج وحماية ابناء البلد العزيز"، مؤكدة "استمرار استنفار كافة جهودها لتأدية واجبها الوطني والإنساني".

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