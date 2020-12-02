برلماني كردي سابق : الشارع الكردي اجبر حكومتة على التنازل لبغداد بشان الموازنة 2021

اكد النائب السابق بيستون فائق , الأربعاء , تنازل حكومة الإقليم عن مطالبها الصعبة وابداء مرونة مع بغداد بشان موازنة العام المقبل والاتفاق بات حقيقيا , مشيرا الى ان ضغط الشارع الكردي هو من اجبر حكومة الإقليم بقبول شروط المركز .

وقال فائق في تصريح صحفي, ان ” المعلومات المتوفرة لدينا بان حكومة الإقليم قد انصاعت الى قبولها بما حددته الحكومة المركزية من التزام الإقليم بالشروط المحددة بتوقيتات زمنية والمحددة من الحكومة المركزية مقابل حصول الإقليم على مستحقاته من الموازنة ” .

وأضاف ان ” حكومة الاقليم وعلى مدى سنوات كانت مصرة على شروط عدتها حكومات بغداد السابقة والحالية بانها مجحفة بحق بقية المجتمع العراقي”.

واوضح ان ” تنازل حكومة الإقليم يأتي من خلال ضغط الشارع الكردي الذي لايثق بشفافية حكومة الإقليم من حيث الوردات النفطية والمنافذ الحدودية ” .