رئيس كتلة بدر النيابية يحذر الحكومة من الالتفاف على قرار انسحاب القوات الامريكية

حذر رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر الكعبي،اليوم الأربعاء، الحكومة العراقية من محاولة الالتفاف على قرار مجلس النواب بشأن انسحاب القوات الأجنبية.

وقال الكعبي في حديث صحفي إن جميع الاتفاقيات التي أبرمت مع الجانب الأمريكي لا تتحدث عن قدوم قوات برية إلى الأراضي العراقية”،

مضيفا أن “الاتفاقات التي أبرمت هي من اجل التدريب والمشورة والتسليح وتقديم المعلومات الاستخباراتية فقط “.

ودعا الحكومة العراقية الى “احترام قرار البرلمان السابق والعمل على جدولة انسحاب جميع القوات الأجنبية وعلى رأسها الأمريكية من الأراضي العراقية “، محذرا من “أي تسويف أو مماطلة بشأن تفعيل قرار مجلس النواب “.

واكدت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت, أمس الثلاثاء، أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لاتمتلك القدرة عن اتخاذ قرارات سيادية لوحدها لكونها مقيدة بضغوطات من السفارة الامريكية مطالبة القوى السياسية بالتوحد والابتعاد عن مصالحها الخاصة وعلاقاتها الخارجية