قلناها لكم في عهد حكومة السيد عبد المهدي ولم تتعظوا .... نائب عن سائرون : امريكا تستهدف مدن الجنوب لتأجيج الوضع

اكد النائب عن تحالف سائرون رياض محمد، الثلاثاء، ان الولايات المتحدة الامريكية تعمل على استهداف مدن الجنوب لتأجيج الوضع العام.

وقال محمد في تصريح ان “البلاد لا تزال مستهدفة من القوى الغربية وعلى وجه الخصوص امريكا لفرض بعض الاجندات”، لافتا الى ان “امريكا تستهدف مدن الجنوب على وجه الخصوص لتأجيج الوضع العام في البلاد”.

واضاف ان “الحكومة يقع على عاتقها ضبط الوضع الامني والسيطرة عليه في جميع المحافظات”، مبينا ان “ما يجري في بعض محافظات الجنوب تقف خلفه امريكا وقوى الغرب”.

وكشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، امس الاثنين، عن تمويل خارجي لزعزعة الامن بالمحافظات الجنوبية.

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تعليق الوكالة :

تصريح ليس بالغريب وكلام ليس بالجديد فقد قلناه مرارا في عهد حكومة السيد عادل عبد المهدي عندما كان تيارك يهرول لساحات الاعتصام واستغلتكم عصابات الجوكر الامريكي وابناء السفارات لتحقيق مأربهم الوقحة وهو تدمير العراق ونشر الفوضى في البلاد

نعم ليس بالغريب بل الغريب انكم لا تعرفون ان امريكا استخدمتكم وجعلتكم مطية وكان كل همكم هو اسقاط حكومة السيد عادل عبد المهدي من دون تقديم اي حلول ناجعة وقد نصحكم السيد عبد المهدي بان الحكومة ان استقالت فان العراق سيدخل في نفق مظلم ولكن لم تأبهوا ذلك فتعنتكم وغروركم منعكم من ذلك

واليوم عندما وصلت النار اليكم بداتم تتحدثون بوجود استهداف امريكي لمحافظات الوسط والجنوب عجبا لكم يا اخوة يوسف