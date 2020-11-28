الشيخ جلال الدين الصغير بعد شهادة االعالم النووي الايراني : الشهادة هي التي تكرس قيم الجهاد والاباء

قال القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ جلال الدين الصغير حول اغتيال العالم النووي الايراني الشهيد محسن فخري زاده ان جمعة الشهادة التي نزفت فيها دماء الشهيد فخري زادة لن تختلف في عطائها لحياة الامة عن جمعة الشهادة التي نزفت فيها دماء قادة النصر،

واضاف في تغريدة له على تويتر ولن تفترق عن جمعة الشهادة التي سالت فيها دماء شهيد المحراب، إذ أن حياة هذه الأمة ووعيها وبصيرتها وثباتها يتوقف على دماء الشهداء، فالشهادة هي التي تكرس قيم الجهاد والاباء،

مشيرا الى ان قيم الجهاد حينما تسيطر على الامة لن يفلح اي مستكبر في دحر ارادتها مهما تفرعن او تأمرك أو تصهين، ولذلك هم أحياء يرزقون.

واوضح سماحته ‏حينما اخترنا طريق الحسين ع وانتظرنا المهدي ع، وسلكنا مسار هيهات منا الذلة.لابد من ان يتقدم منا عماداً لمسارنا، ومهندساً لدربنا، وقاسماً بين حقنا وباطلهم، وصدراً ليحصننا، وباقراً لأشلاء طغيانهم، ومحسناً على مستضعفينا فعطاء هذه المسيرة ⁧ #كله_خير⁩ إن كان نصراً او شهادة.