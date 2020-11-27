القوات الامنية تفرض حظراً للتجوال في مدينة الناصرية وقضاء الشطرة.

افاد مصدر امني اليوم الجمعة ان القوات الامنية في محافظة الناصرية فرضت حظرا للتجوال في المدينة وقضاء الشطرة على خلفية الاحداث الدامية التي وقعت بين اتباع التيار الصدري ومجاميع كانت محتشدة في ساحة الحبوبي وسط المدينة

وكان مراسل وكالة انباء براثا قد نقل تفاصيل ما جرى اليوم في ساحة الحبوبي حيث قال ان اتباع التيار الصدري احتشدوا بكثافة في ساحة الحبوبي لاقامة صلاة الجمعة هناك تلبية لدعوة مقتدى الصدر ولكن كان هناك متظاهرين اخرين حاولوا منع اتباع التيار الصدري من اقامة صلاة الجمعة في الساحة وحصل احتكاك بين الطرفين تطور الى اشتباكات بالايدي بعدها قامت مجموعة من اتباع التيار الصدري باطلاق النار على الطرف الاخر مما ادى الى مقتل اثنين واصابة خمسين اخرين بجروح مختلفة

واكد مراسلنا ان الاشتباكات استمرت بين الطرفين وقام اتباع التيار الصدري بحرق معظم الخيم الموجودة في ساحة الحبوبي فيما رد المتظاهرين برمي الحجارة عليهم واطلاق هتافات ضد مقتدى الصدر

واكد مراسلنا ان القوات الامنية لم تتدخل في بداية الامر لمنع الاشتباكات التي حصلت ولكن بعدها قامت بالنزول الى المنطقة .