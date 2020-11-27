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انصار التيار الصدري يحرقون عدد من الخيم في ساحة الحبوبي


افاد مراسل وكالة انباء براثا في محافظة الناصرية ان مجموعة من انصار التيار الصدري احرقت مجموعة من الخيم لمتظاهرين في ساحة الحبوبي . 

واوضح المصدر ان سبب احراقهم للخيم لان المتجمهرين في ساحة الحبوبي منعوا انصار التيار الصدري من اقامة صلاة الجمعة في الساحة مشيرا الى المتجمهرين كانوا قد اتهموا الصدر وانصاره بخذلان ما اسموه بثورة تشرين 

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا اتباعه الى اقامة صلاة الجمعة في ساحة التحرير ببغداد وبقية ساحات ما يسمى بالاعتصامات في المحافظات الجنوبية 

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