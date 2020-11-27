اشتباكات عنيفة بين انصار مقتدى الصدر ومجموعة اخرى كانت محتشدة في ساحة الحبوبي في الناصرية

افاد مراسل وكالة انباء براثا في محافظة الناصرية ان اشتباكات عنيفة اندلعت بين انصار مقتدى الصدر ومجموعة كانت محتشدة في ساحة الحبوبي وحصل اطلاق نار في المنطقة مما ادى الى سقوط جرحى نتيجة التدافع واصابة اخرين بهذه الاطلاقات التي من المعتقد ان انصار مقتدى الصدر من قاموا بذلك

واوضح مراسلنا ان حالة احتكاك بسيطة وقعت اول الامر بسبب منع المحتشدين لانصار مقتدى الصدر من اقامة صلاة الجمعة في ساحة الحبوبي سرعان ما زادت حدة الاحتكاكات التي تحولت الى اشتباكات بالايدي ومن ثم اطلاق نار يعتقد انه اتى من جانب انصار الصدر مما ادى الى سقوط جرحى اما بسبب التدافع او بسبب الاصابة بالاطلاقات