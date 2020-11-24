حجة الاسلام والمسلمين سماحة السيد جواد الشهرستاني يؤكد متانة العلاقة بين المرجعين الامام المفدى السيد السيستاني والسيد الخامنئي

اكد ممثل الامام المفدى السيد علي السيستاني حجة الاسلام والمسلمين السيد جواد الشهرستاني على متانة العلاقة بين الامام المفدى السيد علي السيستاني وقائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة اية الله العظمى السيد علي الخامنئي

وقال السيد الشهرستاني في استقباله لنائب وزير الثقافة والدعاية في منظمة الدعاية الإسلامية ، والمدير التنفيذي لمؤسسة هدايت ان هناك علاقة جيدة جدًا وقوية بين قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة السيد الخامنئي وآية الله سماحة السيد السيستاني ، ورغم أن بعض الناس جشعون في تدمير هذه العلاقة ولكن بفضل الله ، أصبحت هذه العلاقة أقوى يومًا بعد يوم. .

واضاف: "الحفاظ على النظام الاسلامي مهم جدا. اذا تضرر النظام الاسلامي لا قدر الله في يوم من الايام سيتضرر الجميع وعلينا العمل معا لحمايته"