بالصور .... الجيوش الالكترونية التي تطبل لمصطفى الكاظمي ليل نهار

جيوش الكترونية تمجد شخص لم يقدم شيئا للعراق لا منجزات ولا حلول , التلميع والتفخيم والمديح صنع له دولة ولكن في الفيسبوك ويمكننا ان نطلق عليه رئيس وزراء جمهورية الفيسبوك انه مصطفى عبد اللطيف مشتت الغريباوي الملقب بالكاظمي .

فبمجرد كتابة اسم مصطفى الكاظمي في الفيسبوك سيظهر لك هذا الجيش العرمرم الذي يطبل للكاظمي ويهاجم ويشتم ويلفق التهم لكل من ينتقده فمن الهيبة الكاظمي مرورا بدولة الزعيم الكاظمي الى كوكب العراق الكاظمي وغيرها من التسميات العجيبة والغريبة نجد هذا الجيش يسبح للكاظمي ويمجده

السؤال الذي يطرح نفسه وهو ماذا قدم الكاظمي خلال هذه الفترة ؟؟

لا شيء سوى الديون والفساد المستشري والذي وعد بضربه بقبضة من حديد والظاهر ان هذه القبضة لم تنفع شيء امام ملايين الدولارات وخير مثال على ذلك عقود شركات الهاتف النقال التي تقاضاها من صديقه محمد الجرجفجي وعلى الرغم ان القضاء قد انتصر للشعب العراقي الا ان الكاظمي والجرجفي قاما بكتابة رسالة تظلم تدعوه فيه الى العدول عن قراره الذي قضى بايقاف عقود شركات الهاتف النقال

احدى النائبات تقول ان الديون الداخلية في عهد الكاظمي وهي ستة اشهر تعادل ديون سبعة عشر عاما ومع كل هذه الحقائق والادلة ينبري الجيش الالكتروني ليغطي على مفاسد مصطفى عبد اللطيف مشتت والظاهر انه سيشتت العراق او لنقل انه قام بذلك بالفعل

هذه هي منجزات الكاظمي الحالية ولا يعرف ماذا سيقدم بالمستقبل وليس بغريب ان نستيقظ في يوم من الايام لنجد انه باع احدى المحافظات الى السعودية او الامارات او لتركيا تحت مظلة الاستثمار

نترككم مع هذا الجيش الالكتروني العرمرم لتتوضح لكم الصورة بشكل اوضح وندعو الله ان لا تكون خافية على احد