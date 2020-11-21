غرق مناطق عديدة من بغداد بسبب الامطار الغزيرة التي سقطت على العراق

حصلت وكالة انباء براثا على صور تظهر دخول مياه الامطار الى مستشفى النعمان العام وسط بغداد حيث سقطت امطار غزيرة هذا اليوم في بغداد والمحافظات

وقال مراسل الوكالة ان عددا من المناطق في بغداد قد غرقت جراء الامطار منها منطقة السنك وقطاع ٤٢ في مدينة الصدر

كما غمرت مياه الامطار محيط مستشفى الكندي وسقطت شجرة على خيمة معتصمين العلوم امام وزارة الصحة

كما بدأت العوائل تتنقل بواسطة الاخشاب في منطقة الحميدية ببغداد بسبب غرق الشوارع .