النائب احمد الكناني : لا توجد سفارة في العالم تحميها منظومة صاروخية سوى الاميركية

اتهم النائب عن كتلة صادقون احمد الكناني، السبت، السفارة الاميركية بخرق القوانين وسيادة البلاد كونها السفارة الوحيدة في العالم تحميها منظومة صاروخية، مبينا ان الحكومة مطالبة بملاحقة مستهدفي قادة الحشد الشعبي.

وقال الكناني في تصريح صحفي انه “لاتوجد سفارة في العالم تمتلك منظومات صاروخية وطائرات ودبابات سوى السفارة الاميركية في العراق”.

واضاف ان “التصرفات الاميركية في حماية سفارتها هي خرق مستمر للسيادة العراقية وانتهاك للقوانين الدولية”، مشيرا إلى أن “مجلس النواب يعتزم مقاضاة الولايات المتحدة الأميركية وعدم الاكتفاء بالانسحاب”.

وأشار الكناني الى ان “حكومة الكاظمي لم تقدم أي طلب بشأن الانسحاب الاميركي وعليها تحريك الدعوة القضائية المقامة في مجلس القضاء بشان استهداف الامريكان لقادة الحشد ومعسكراته ومعاقبة الجناة”.